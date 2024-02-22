ست صفقات جديدة ضمن بعثة الزمالك فى الجزائر

استعدادا للقاء أبو سليم الليبي

حرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضم ستة لاعبين من الصفقات الجديده ضمن بعثة الزمالك التى طارت منذ قليل على متن طائره خاصه إلى الجزائر استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقرر يوم الأحد المقبل باستاد ١٩ مايو بمدينة عنابه فى الجوله الخامسه لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية وهم ياسر حمد ومهاب ياسر وموتامبا الاوغندى ومحمد عاطف ومحمد شحاته وأحمد حمدى

وغادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائر، استعداداً لخوض مباراة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.