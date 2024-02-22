دمياط تطلق مسابقة فنية لذوى القدرات والهمم بمركز شباب الزعاترة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير مكتب ذوي القدرات والهمم، النسخة الأولي من مسابقة من مسابقة ذوى القدرات و الهمم بمركز شباب الزعاترة

الثقافية والفنية والرياضية، والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بدمياط خلال الفترة من الخميس الموافق ٢٢\٢\٢٠٢٤، وذلك ضمن خطة نشاط شهر فبراير ٢٠٢٤



يأتي ذلك بهدف دمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة فى كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية داخل مراكز الشباب ، تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة داخل الهيئات الشبابية .



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أنه من خلال الفعاليات تم تنفيذ عدد كبير من القادة البارزين واستهداف صغارهم، وذلك لدمجهم في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة المختلفة، واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها، والإشارة إلى أن التدريبات يتم تنفيذها يوميا بمركز شباب الزعاترة التابع لمدينة ومركز الزرقا.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على الاهتمام بالشباب، وأشخاص طاقيين لبناء المنزل، والعمل في أوقات فراغهم بطرق مختلفة.

وعبروا عن اتصالهم بالمجتمع، بالإضافة إلى رعاية ذوي المواهب والهم، وأطفال التوحد، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم؛ لمعرفة مواهبهم وتنميتها، واستغلالها بالكامل بصورة إيجابية، مؤكدة أنها لا تتدخر جهدا لتقديم كافة الرعاية لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة، لفعالياتهم ومشاركتهم الفعالة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية



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