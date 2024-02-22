قنا تختتم فاعليات ملتقيات برلمانية بمديرية الشباب والرياضة

اختتمت اليوم الخميس، فاعليات ملتقيات برلمانية والمقامة بمديرية الشباب والرياضة بقنا، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني لبرلمان الشباب لمدة يومان، حيث شارك في الملتقي محمود احمد محمود جبر خبير برلماني بمجلس النواب، وأعضاء برلمان الشباب لجميع الادارات.

واستهل جبر، حديثه عن دور مجلس النواب بصفتة السلطة التشريعية ورقابية وانه ضمن اربع سلطات وهم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والرابعة الصحافة وكل سلطة منفصلة عن الاخري ولها صلاحيات ومسؤليات غير الأخرى، كما تحدث عن دور اللجان وعددها وماهيتها واختصاص كل لجنة عن الاخري .

وأكد محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، أن الشباب في هذه المرحلة بيشهد حراك سياسي وحزبي وان الشباب يقف خلف قائده ومؤسسات الدولة .

وقال محسن الجعفري مدير الادارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة علي إن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني في الوزارة بتعمل علي زيادة الوعي السياسي من خلال الانتخابات الإلكترونية لنموذج محاكاة مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت، إلى دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية وان صوتهم في الصندوق حق دستوري يكفله الدستور، و علي حث الشباب علي خوض التجربة لتكوين مفهوم سياسي.

وأوضح رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة والبرلمان والتعليم المدني بالإدارة، دور مراكز الشباب وأهميتها في تقديم جميع الندوات والمؤتمرات والورش لاستفادة أكبر قدر ممكن.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت، و احمد عيسى هريدي وكيل الإدارة ورجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة.