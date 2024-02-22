المقاومة الفلسطينية: قصفنا مستوطنة مفلسيم ونيرعام وقنصنا جنديا إسرائيليا

أعلنت سرايا القدس، عن قصفها مستوطنة مفلسيم ونيرعام برشقة صاروخية، وقنص جندي صهيوني في حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

وأضافت المقاومة الفلسطينية عبر حسابها، أنه تم استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، إن صواريخ من لبنان سقطت في كريات شمونة من دون تفعيل صافرات الإنذار.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أن نيران من لبنان أصابت هدفًا للاحتلال في مستوطنة المطلة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت اليوم الخميس، عن سقوط شهيدين و3 جرحى حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة "كفر رمان" جنوب لبنان.