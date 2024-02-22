محافظ الغربية: أعمال الرصف والتطوير مستمرة في كافة المناطق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال جولته الصباحية لتفقد اعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة قطور .

وبدأت الجولة بمتابعة اعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بطول ٢ كم وعرض ١٨ م ، كما تفقد المحافظ عددا من الشوارع المزمع رصفها في الخطة الاستثمارية الجديدة بمدينة قطور ،مؤكدا أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير بمدخل سبرباي بطنطا بمسطح ١٢٠٠ متر مؤكدا حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفساً طبيعياً للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية لمركز ومدينة السنطة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بمنافذ أهلا رمضان في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة السنطة ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، فتفقد المحافظ أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار تمهيدا لأعمال الرصف، كما قام المحافظ بمتابعة الأعمال بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، وشارع الجمهورية بطول كيلو وعرض 7 أمتار، كما تفقد المحافظ اعمال تمهيد طريق السنطة زفتى .

واستمرت الجوله لتفقد منافذ ومعارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

ووجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منافذ“أهلا رمضان” والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وأكد المحافظ، أن محافظة الغربية كانت من اولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال اقامة معارض لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن ،حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنين.