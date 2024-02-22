وزير البترول: التحول الرقمي عزز زيادة الاستثمارات الأجنبية بالمناطق غير المكتشفة بمصر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بدأت في تطبيق الرقمنة منذ عام 2016 في إطار تطوير وتحديث قطاع البترول.

وقال، في حواره مع الإعلامي شادي الزيات، مقدم برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، إن المسح والاستكشاف بالنسبة للشركات العاملة في قطاع البترول هو بداية عملياتها في المسح والاستكشاف، وأن التسويق جاهز لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن توافر البيانات الجيولوجية أمر ضروري وقد عزز التحول الرقمي في ذلك، موضحًا أنه كان يتم توفير البيانات للمستثمرين والشركات التي تستكشف في مصر في ظل غياب البيانات، ولكن الآن يتم توفير البيانات الكاملة بشكل سريع.

وأوضح أن هناك عددًا من الشركات دخلت في شراكة مع الوزارة في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم تفاصيل المناطق المطروحة للمزايدة وكافة المعلومات عنها.

ولفت إلى أن دول الخليج وآسيا والشرق الأوسط أصبح بإمكانها الوصول إلى هذه البيانات الرقمية ويمكنها الاشتراك فيها، ما أدى إلى تسريع عملية طرح المزايدات وزيادة الأعمال والاستثمارات مع الشركات الجديدة التي لم يكن بإمكانها الوصول إليها في السابق.