جامعة الفيوم تنظم ندوة "نحو مجتمع بلا أمية" بكلية التربية الرياضية

شهد الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية فى جامعة الفيوم، ندوة "نحو مجتمع بلا أمية" بكلية التربية الرياضية. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم. وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستمرارًا لفعاليات مشروع التنور المجتمعي.

واستضافت الندوة الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعى، وبحضور الدكتور محمود ربيع البشيهي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معتز على حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عبد السلام العباسي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد جمعة منسق مشروع التنور المجتمعي.

مواصلة الجهود

أكد الدكتور حمدي نور الدين نجاح الجهود المبذولة من قبل المشروع في تحرير ٢٢٣١٠ فردًا من الأمية في سابقة لم تحدث في محافظة الفيوم، مؤكدًا ضرورة العمل على مواصلة الجهود ومشاركة جميع طلاب وطالبات الكلية في المشروع وقبول التحدي لتكون الكلية في المقدمة بالنسبة لكليات الجامعة في محو الامية بوصفه واجبًا وطنيًّا.

وعددت الدكتورة آمال ربيع المهارات اللازمة لتأهيل الطلاب لتعليم الكبار عن أهمية المشاركة في محو الأمية للفرد والمجتمع، وتحدثت عن أهداف المشروع ومراحل تطور مشاركة الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة، من خلال التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الامية، حيث انطلقت نسبة المشاركة من الصفر قبل بداية المشروع إلى ما يزيد عن ٢٢٣١٠ متحررًا من قيود الأمية من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة.

ثم تم عرض تقديمي من الدكتورة امال ربيع به أهداف المشروع ومحاوره والفئة المستهدفة ومهام المشاركين وكيفية الحصول على الأميين، وتم فتح باب التساؤلات حول آليات التعاقد مع الأميين وفقًا لمحل إقامتهم وكيفية التسجيل الإلكتروني، وأساليب التواصل لجذب الدارسين والمناهج التعليمية المستخدمة ونماذج ومواعيد الامتحانات٠