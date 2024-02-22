إتمام 45% بمشروع تطوير كـورنيش قنا الشرقي

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مشروع تطوير الكورنيش الشرقي لمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بلغت نسبة تنفيذه 45%.

وتابع المحافظ، اليوم الخميس، سير العمل بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل، والذي يجري إنشاءه تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وسامح بدراوي مدير عام مديرية الاسكان والمرافق، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

متابعة المحافظ

وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.

وبيّن المحافظ، إنه كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد، ووجه بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير مع الالتزام بمعايير الجودة المستهدفة طبقا للبرنامج الزمنى للمشروع.

لافتا ان المشروع يتضمن إقامة متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إداري ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.