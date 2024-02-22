وزير الدفاع الإسرائيلي: سنوسع صلاحيات مفاوضينا بشأن الرهائن

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنهم سيوسعون الصلاحيات الممنوحة لمفاوضي تل أبيب بشأن الرهائن مع استعداد الجيش لمواصلة العمليات البرية المكثفة

وحسب روسيا اليوم، جاءت تصريحات يوآف غالانت خلال لقائه بمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مناقشتهما ركزت على الجهود المبذولة لإعادة 134 إسرائيليا في القطاع، والتطورات العملياتية في معاقل حماس في وسط وجنوب غزة، وجهود المساعدات الإنسانية التي تيسرها إسرائيل بالتعاون مع واشنطن والشركاء الدوليين.

وشدد غالانت على أهمية تفكيك ما تبقى من كتائب حماس في وسط وجنوب غزة.

كما أثار غالانت مسألة الهجمات من لبنان وسوريا والعراق واليمن، وناقش أيضا الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى إسرائيل وزعزعة استقرار المنطقة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام العبرية.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ139 حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.