الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عصابة "الذهب الفالصو" بـ 13 كيلو في الإسكندرية

ذهب
ذهب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين من خلال بيع المشغولات الذهبية "المقلدة" لهم، وبحوزتهما 13 كيلو جرام ذهب "مقلد".

وتعود الواقعة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالنصب على والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب "مقلد" لهم، وذلك بعد إيهامهم بأنه حقيقي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 13 كيلو جرام ذهب "مقلد"، فتم تحريزهم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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