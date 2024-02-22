الخميس 22 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يقصف منزلًا في كفر رمان ويُسقط قتلى وجرحى

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن سقوط شهيدين و3 جرحى حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة "كفر رمان" جنوب لبنان.

وأضافت، أن الاعتداء الإسرائيلي على كفر رمان تم عبر مسيرة استهدفت شقة في الطبقة الأخيرة من مبنى سكني عند مدخل كفر رمان – قضاء النبطية.

 

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارة على مبنى في كفر رمان بقضاء النبطية.

ويواصل جيش الاحتلال شن غارات على الجنوب، حيث استهدفت مسيرة إحدى الشقق السكنية في بلدة كفر رمان قرب مدينة النبطية.

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