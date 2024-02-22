حي شرق أسيوط يستجيب لـ "الوفد" ويقوم بعملية نظافة شاملة لنفق الزهراء

استجاب حي شرق أسيوط للخبر المنشور في "الوفد" بعنوان "هل ينظر محافظ أسيوط بعين الرأفة لنفق الزهراء المظلوم بين الأحياء؟" وبعد الانتقادات التي تعرض لها نفق الزهراء في أسيوط، قامت إدارة حي شرق أسيوط بالتحرك لتحسين الوضع، وقد قامت بعمليات تنظيف وغسيل شاملة للحوائط والجدران والأرضيات بالمياه، ورفع القمامة منه.

اتخذ حي شرق أسيوط إجراءات عاجلة لتحسين الوضع والقيام بتنظيف وغسل الحوائط والجدران والأرضيات في نفق الزهراء ورفع القمامة منه تحت إشراف عبداللطيف فضاله رئيس حي شرق أسيوط وسيد الموشي مشرف النظافة بحي شرق أسيوط.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الشاملة التي تقوم بها الوحدة المحلية لتحسين بيئة المدينة ورفع مستوى النظافة.

وتأكد بوابة "الوفد" بأن هذه الخطوة تأتي كرد فعل إيجابي على الخبر الذي نشرته حول الحالة السيئة لنفق الزهراء في أسيوط وأن رد فعل حي شرق أسيوط أدي إلى تحسين حالة النفق وتحقيق النظافة العامة، وأن الجهود المبذولة من قبل أهالي المنطقة والجهات المعنية تستحق الاحترام والتقدير.

جزء من نظافة نفق الزهراء

جزء من نظافة نفق الزهراء

جزء من نظافة نفق الزهراء

جزء من نظافة نفق الزهراء