أهمية التطوع ومجالاته ضمن فعاليات مشاركة جامعة الفيوم في مبادرة "أنت الحياة"

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم، بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، في مبادرة (أنت الحياة) التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية منشأة الأمير مركز إطسا، حيث تم تنفيذ ندوة توعية عن أهمية التطوع للفرد والمجتمع، تحت إشراف الدكتور أحمد حسني إبراهيم عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وذلك اليوم الخميس وحضرها 50 سيدة من أهالي القرية.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم شهد عقد ندوة توعوية عن أهمية التطوع ومجالاته، وحاضرت فيها الدكتورة نهلة عبد الرحيم الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، وتناول موضوع الندوة تعريف أهمية التطوع ومجالاته، ثم تناولت كيفية استثمار الوقت بشكل جيد لربات البيوت، هذا بالإضافة إلى الحديث عن مهارات المرأة الريفية وكيف لها أن تستغلها في تنمية نفسها وأسرتها مع الاستغلال الأمثل لوقتها وتقديم خدمة لوطنها وجيرانها، هذا بجانب تناول سيادتها التعريف بأهمية التطوع بالمؤسسات الخيرية الجمعيات الأهلية سواء بالجهد أو الوقت لخدمة نفسها أهالي موطنها.

ندوة عن قضايا العنف

وفى نفس السياق شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في مبادرة (أنت الحياة) التي تنظمها موسسة حياة كريمة بقرية منشاة الأمير مركز إطسا، حيث تم تنفيذ قافلة طبية تحت إشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتم عقد ندوة توعية بقضايا العنف ضد المرأة بالجامعة، بإشراف الدكتورة نهير الشوشاشني مدير وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أحمد جمال موسى نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وأحمد القللي منسق حياة كريمة بمركز إطسا، وذلك اليوم الأربعاء بمدرسة بالقرية

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن اليوم شهد انطلاق قافلة طبية في تخصصات الباطنة والأطفال والرمد، وشارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب، ونجحت القافلة في تقديم خدمة الكشف على عدد 770 حالة من أهالي القرية، حيث تم الكشف على عدد 290 حالة أطفال، 220 حالة باطنة، 260 حالة رمد، وأضاف أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت في تقديم العلاج للمرضى.

وأشار إلى أن وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال المبادرة اليوم ندوة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة نهلة عبد الرحيم عضو اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من الطلاب المتطوعين بالوحدة، وتناولت ندوة التوعية كيفية القضاء على العنف ضد المرأة والذي يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة، وأكدت دعم المرأة والتأكيد على دورها فى التنمية ومشاركتها الفعالة فى كافة المجالات، مشيرة إلى حرص المجلس القومي للمرأة على تعريف السيدات والفتيات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي شكل من أشكال العنف، وتقديم الدعم النفسي لهن وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات المعنية.

وأضاف أن الجامعة تشارك في المبادرة والتى بدأت من اليوم، وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، وأن جامعة الفيوم لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم، من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي.

وفى نهاية القافلة قدَّم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة ،ورئيس جامعة الفيوم على الجهود المبذولة وتقديم الخدمات للمواطنين

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