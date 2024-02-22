محافظة القاهرة توجه ضربات موجعة لمحتكري السلع

حرصت محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية على توجية ضربات موجعة لمحتكري السلع الغذائية من خلال شن العديد من الحملات التفتيشية عن طريق مديرية التموين بالمحافظة لأحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق وضبط المخالفات التموينية، للحفاظ علي حق المواطن في الحصول على احتياجه من السلع والخبز بشكل ميسر وبالاسعار والمعايير الحقيقية.

تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع، وضبط الاسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع، وضبط الاسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

وأشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم فى غير الغرض المخصص له وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة .

وأضاف مدير مديرية التموين أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط مطحنين لقيامهما بانتاج شكائر دقيق بلدى مدعم ناقص الوزن ، مع التزوير فى الدفاتر للتلاعب فى حصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق فى السوق السوداء وعدم وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستحقيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك .

وشدد محافظ القاهرة على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات .

وأكد اللواء خالد عبد العال إستمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.