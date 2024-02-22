غدًا .. الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني بخامس جولات دوري أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره ميدياما الغاني في تمام السادسة من مساء غد الجمعة ، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقررإذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار أكرا في غانا منذ قليل متوجهة إلى مطار كوماسي؛ استعدادا لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

مستجدات إصابة الشناوي..

ويخوض محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في الكتف، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن الشناوي يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، وأنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفره إلى الخارج لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر وجميع الاحتمالات قائمة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم اتخاذ الخطوة المقبلة في تأهيل الشناوي بما يخدم مصلحة اللاعب، لافتا إلى أن الاتجاه الأقرب إلى الآن خوض الحارس الدولي الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر.

ووجه جاب الله الشكر لطبيب المنتخب، الدكتور محمد أبوالعلا، على تواصله الدائم معه بشأن الحالات الطبية للاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم محمد الشناوي، والذي تم التنسيق لسفره إلى ألمانيا في أسرع وقت لإجراء الجراحة