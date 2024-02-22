قلق حول جودة التعليم في كلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات في أسيوط

رفض أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات بإحدى الجامعات في محافظة أسيوط تدريس مادة "معلم الحاسب الآلي" بسبب قلة العدد وعدم وجود كتب ومذكرات ويعبر هذا الرفض عن قلق كبير بين أولياء الأمور بشأن جودة التعليم واستعداد الطلاب لسوق العمل بعد التخرج. وتلك الصعوبات تثير تساؤلات واستفسارات من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول جودة التعليم وإمكانية تخرج معلمي الحاسب الآلي الحقيقيين في ظل هذه الظروف ويبدو أن هذا الموقف يبرز الحاجة الملحة للجامعات والكليات لتوفير الإمكانيات الضرورية والدعم الكافي لأقسام التعليم التكنولوجي، لضمان تأهيل الطلاب بشكل كامل ومناسب لسوق العمل.

وطالبوا أولياء الأمور بأن يأخذ المسئولون في الجامعة ووزارة التعليم العالي هذه المشكلة على محمل الجد ويعملوا على توفير الدعم اللازم لضمان جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية، وذلك لضمان أن يتم تخريج معلمي الحاسب الآلي القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التطلعات المهنية للطلاب.

وتعكس هذه الردود فعل القلق الواسع النطاق حيال جودة التعليم في هذه الكلية وتأثيرها على مستقبل الطلاب واحتياجات سوق العمل

وناشد أولياء الأمور بأن تعمل الجامعة وهيئة التدريس على تقديم الدعم الكافي لهذا التخصص لضمان تأهيل الطلاب بشكل جيد وضمان أنهم سيصبحون معلمي حاسب آلي مؤهلين.

وأعرب أولياء الأمور بأنه رغم أهمية تدريس مادة معلم الحاسب الآلي في كلية الحاسبات والمعلومات، إلا أن اساتذة الكلية في إحدي جامعات محافظة أسيوط رفضوا تدريس هذه المادة بسبب قلة العدد وعدم توفر الكتب والمذكرات اللازمة للتدريس الفعّال

وأضافوا أولياء الأمور عن مدى تأثير ذلك على مستوى تعليم أبنائهم ومما يثير تساؤلات حول إمكانية تخريج معلم حاسب آلي متميز وفعّال في ظل هذه الظروف.

وأعتقد أولياء الأمور بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تأثير سلبي على جودة التعليم في مجال الحاسب الآلي في الجامع وألمحوا بأن هناك حاجة ماسة لتحسين الظروف لتدريس مادة معلم الحاسب الآلي، بما في ذلك زيادة الدعم وتوفير الموارد الضرورية.

وطالب أولياء الأمور بأن تعمل الجامعة وأعضاء هيئة التدريس معًا للعثور على حلول لهذه المشكلة، وضمان توفير الموارد اللازمة والدعم لطلاب الكلية. ومدعمًا بالموارد اللازمة لضمان تحقيق أهداف التعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك طالبوا بأنه يجب على الجامعات والكليات العمل على توفير البيئة المناسبة لتعلم الطلاب وضمان توفير الموارد الضرورية لتقديم تعليم ذو جودة عالية وإشراك الطلاب وأولياء الأمور في هذه العملية لضمان تحقيق التحسين المستدام.في الفترة الأخيرة

ونوه أولياء الأمور بأنه يجب أن تكون الجامعات والكليات على استعداد لتحسين بنيتها التحتية وتوفير الموارد الضرورية لتمكين الطلاب من الحصول على تعليم عالي الجودة في مجالات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. وطالبوا الجهات المعنية بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه التحديات وتوفير بيئة تعليمية مستدامة ومناسبة لجميع الطلاب.