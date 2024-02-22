حسين بكر: انتظروا مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ 25 بشكل مميز ومشاركة دولية وعربية

أعرب الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، عن سعادته لإقامة الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وهو يتولى رئاسة القومي للسينما، لافتًا إلى أن المهرجان يضم عدد من الأفلام التي تم اختيارها بعناية شديدة إضافة إلى فعاليات مميزة نتاج مجهود كبير دائم لمدة أشهر طويلة من إدارة المهرجان تحت قيادة الناقد السينمائي المتميز عصام زكريا، رئيس المهرجان.

ووجه الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، في تصريحات لـ "الوفد"، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة، على دعمها للمهرجان دائما لتذليل كل العقبات لإستمرار وظهور المهرجان في دورته الـ 25 بالرغم من كل الظروف الاقتصادية .

وعن لجان التحكيم، تحدث رئيس المركز القومي للسينما، قائلًا أنه كلما اختلفت لجان التحيكم أختلفت الآراء حيث أنه لا يوجد معيار موحد لكل الدول في المسابقات حتى بداخل أى دولة سنجد الاتفاق او الاعتراض على الأفلام، لذا الأهم أن تكون الأعمال مشرفة ومتميزة وتليق بقيمة وتاريخ مهرجان الإسماعيلية.

ونوه حسين بكر، إلى استمرار الدعم الكامل لكل طلبة أكاديميات الفنون والوجوه الشابة الجديدة في تنمية قدراتهم والعمل على استمرارية إنتاج أفلام وثائقية تليق بتاريخ السينما المصرية، لافتًا إلى أن الطلبة الأكاديميين ليس أمامهم سوا الأفلام الوثائقي لكي يبدعوا وينفذوا كل أفكارهم النوعية.

وقال رئيس المركز القومي للسينما، انتظروا دورة مهرجان الإسماعيلية الـ 25 ببرنامج ضخم ومميز جيدًا، حيث أن هذه الدورة تشمل مشاركة قرابة 121 فيلما من 62 دولة تم اختيارهم بعناية شديدة، إضافة إلى تنظيم مئويات عديدة وورش عمل في كافة تخصصات المهرجان من الأفلام الوثائقية الطويلة والقصير والحريكة والروائية.