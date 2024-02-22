الحكومة: جهود مكثفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.



كما وافق مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء: الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الصفقة تعد بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.