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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون يعلنون إدخال سلاح غواصات في البحرين الأحمر والعربي

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

قال عبد الملك الحوثي قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، إنه تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم وهو مقلق للعدو واستهدفنا حتى الآن 48 سفينة في البحرين الأحمر والعربي.

 

وأشار قائد الحوثيين في تصريحات له نشرتها المقاومة الفلسطينية، إلى أن هناك شلل في الموانئ وتراجع في السياحة وانخفاض في الملاحة الجوية وهناك خسائر رهيبة في اقتصاد العدو الإسرائيلي تصل إلى مئات المليارات من الدولارات وخسائر العدو الإسرائيلي، بالرغم ما يحظى به من الدعم فيه عبرة مهمة فخسائر العدو في مواجهة إمكانات بسيطة للمجاهدين في غزة تعني أنه عدو قابل للهزيمة كما هُزم سابقا في لبنان وغزة.

 

 

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