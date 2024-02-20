جامعة حلوان تعلن انطلاق الموسم الثاني لمسابقة "أنت النجم"

أعلنت جامعة حلوان انطلاق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية المختلفة في كليات الجامعة.

تقام فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

مجالات مسابقة جامعة حلوان

وأوضحت الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان أن مجالات المسابقة متنوعة منها مجال الفنون التشكيلية وتتمثل فى الرسم الملون، الاشغال الفنية، الجرافيك، النحت، الفوتوغرافيا، الرسم بالرصاص.

وتشمل مسابقة جامعة حلوان : مسابقة الموسيقى والغناء، وتتمثل مجالاتها فى الغناء الفردي شرقي، وغربي، العزف الفردي " وترى- ايقاعي- نفخ - ذات ألواح مفاتيح"، التأليف الموسيقي، والتلحين والتوزيع، الموسيقى الالكترونية، الراب، البيت بوكس.

كما يوجد مجال المسرح، ويكون التسابق فى المونو دراما، الاستاند اب كوميدي، البانتومايم.

وتتضمن مسابقة أنت النجم في جامعة حلوان مجال المسابقات الثقافية وتتمثل فى الشعر (فصحى-عامي)، الإنشاد الديني، بجانب مجال الفنون الأسرية ويتمثل فى تنفيذ الملابس ومكملاتها، الجلود، التشكيل على المانيكان، التطريز اليدوى، إعادة التدوير بالأقمشة والملابس، وتصميم الأزياء.



وحث رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب والطالبات الموهوبين بالمشاركة فى مسابقة انت النجم الموسم الثاني، مؤكدا على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

ويشرف على فعاليات المسابقة هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.