نائب وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزي سبل تعزيز العلاقات وأزمة غزة

بحث نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، اليوم، مع نائب وزير الخارجية الماليزي داتوك محمد بن الأمين ووفد البرلمانيين المرافق له؛ مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وزيادة الاستثمارات الماليزية في مصر.

كما تبادل الجانبان -وفقا لمنشور بثته وزارة الخارجية على صفحتها بموقع (فيس بوك)- وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها الأزمة فى غزة، حيث شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية المبذولة للتوصل الي وقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.