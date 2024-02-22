رئيس الجامعة اليابانية: المؤتمر الإقليمي يكشف كيفية مكافحة الغش التجارى بالإسكندرية

أشاد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعه المصرية اليابانية بالإسكندرية، أن بالمؤتمر الاقليمى الثالث عشر لمحكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، قائلا : “أن المؤتمر ناقش أهمية الاستفادة من تحليل البيانات الكبيرة في التعرف على مؤشرات انتهاكات الملكية الفكرية وكيفية مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة ووضع حلول واستراتيجيات جديدة لمواجهة تلك الانتهاكات”.

وكشف عدلى، أن هذا المؤتمر الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقدته جمعية الإمارات للملكية الفكرية في إمارة دبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ووزارة الاقتصاد وهيئة الجمارك والعديد من المعنيين بموضوع الملكية الفكرية، تحت عنوان «الكشف عن القدرات المستقبلية»، إن جامعته تلعب دور مهم في تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار والإبداع في تطوير الصناعة وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي .

وقال الدكتور رئيس الجامعة المصرية البايانية، إن جرائم الملكية الفكرية، باعتبارها جريمة منظمة في ضوء البعد الدولي لهذه الجريمة، أصيحت تمثل تهديداً كبيراً للمبدعين والمبتكرين من جانب، بالإضافة إلى الإضرار ببضائع المستهلكين، بل وصحتهم من جانب آخر، إذا تم استخدام البضائع المقلدة والمغشوشة في مجال الصناعات الغذائية وكذلك الأدوية والأجهزة الطبية.

وشارك رئيس الجامعة، في الاجتماع التحضيري الأول الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتجهيز للمؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية تحت عنوان «الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وثلاث جامعات من المملكة المغربية، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.