وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات الامتحانات الشهرية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومدير التطوير التكنولوجي بالمديرية، والمكتب الفني، لمناقشة الاستعدادات للامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024، والتي من المقرر أن تتم الكترونياً بالتابلت التعليمي.

وأكد وكيل الوزارة، انعقاد جميع الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي العام الكترونياً، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تدريب جميع الطلاب على نموذج امتحان الكتروني قبل الامتحان الشهري الفعلي، والتأكيد على جميع الطلاب بشحن التابلت التعليمي الخاص بهم، وإحضاره يومياً سواء وقت الدراسة أو أثناء انعقاد الامتحانات الشهرية، لتحقيق أقصى استفادة منه.

ووجه وكيل الوزارة، إدارتي التعليم الثانوي، والتطوير التكنولوجي، بالبدء فوراً في نشر كافة التوجيهات والتعليمات اللازمة لضمان جاهزية الطلاب والمدارس والأجهزة، ومراجعة صلاحية البنية التكنولوجية لانعقاد الامتحانات الكترونياً، مع تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب.