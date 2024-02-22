البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية للواحات البحرية

أطلق بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة؛ ضمن خطة المجمع للتواجد في المناطق النائية والمهمة والوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_ شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن القافلة تركز على أهمية القيم الأخلاقية والمجتمعية والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح دور القيم في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس، مضيفًا أن برنامج عمل القافلة يركز على الشباب، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية.

القوافل تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري

وأضاف عياد أن القوافل التي يطلقها المجمع، ويشارك فيها وعاظ الأزهر وواعظاته تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري؛ للتركيز على توعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئولية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن.