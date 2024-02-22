تعليم قنا: إعلان نتيجة مسابقة كتابة قصص الخيال العلمي لمدارس المتفوقين

أعلنت توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بقنا، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، عن نتيجة مسابقة كتابة قصص الخيال العلمي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (Stem) للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب محمد ابراهيم غرباوي احمد بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية وفازت الطالبة صفوه عبد الجواد مسلم بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على الكتابة العلمية وتنمية مهاراتهم في التفكير العلمي والإبداع فهى فرصة رائعة للطلاب للتعبير عن أفكارهم ومشاركة معارفهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبيئة.

الجدير بالذكر ان المسابقة تمت بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ ناجح عبدالحميد موجه عام المكتبات بالمديرية.