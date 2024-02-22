علي قدم وساق.. الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين غدا

علي قدم وساق تستعد نقابة المهندسين بالقاهرة لاستقبال السادة أعضاء النقابة غدا الجمعة الموافق 23 فبراير.

وتشهد النقابة انتخابات التجديد النصفي لها.



وقد صرح المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات وأمين نقابة مهندسين القاهرة.



ان النقابة قد انتهت من جميع التجهيزات إستعداد لاستقبال السادة المهندسين وقد تم عمل اللازم من تجهيز الخيام والبوابات بشكل يضمن سلاسة الدخول .



لافتا انه تم عمل بنرات بها معلومات استرشادية لتسهيل العملية الانتخابية علي المهندسين.



تضمنت تفاصيل انتخابات التجديد النصفي بالقاهرة إذ أشار انه يتم تسليم ورقتين للمهندس.



الورقة الاولي خاصة بمجلس النقابة الفرعية يتم فيها اختيار 7 مهندسين وفقا للعدد المطلوب من كل تخصص ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب السبعة (كهرباء -ميكانيكا- مدني - عمارة - غزل ونسيج - تعدين وبترول وكمياء ونووية)، مشددا ان ذلك للمقيدين بنقابة القاهرة فقط.



أما الورقة الثانية فقد أشار الكيكي انه يتم فيها اختيار عدد معين فوق السن وعدد معين تحت السن حسب الشعبة.

وأكد ضياء الكيكي انه يتم اختيار عدد خمسة فوق السن واثنان تحت السن بالشعب الكبيرة وهي ( كهرباء ميكانيكا مدني عمارة)، أما الشعب الصغيرة فيتم اختيار ثلاثة فوق السن واثنان تحت السن وهي شعب (تعدين وبترول كيمياء ونووي غزل ونسيج).