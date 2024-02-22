وكيل تعليم الغربية يعقد الاجتماع الشهري بأعضاء مجلس الأمناء والآباء

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، الاجتماع الشهري بأعضاء مجلس الأمناء ةالآباء؛ لاستعراض دور مجالس الأمناء على مستوى المديرية، والإدارات التعليمية، والمدارس، في عدد من الموضوعات، حيث قام وكيل الوزارة باستعراض منظومة مشروع الشباب والرياضة على مدارس المرحلة الابتدائية، والمستهدف منها تلاميذ الصفوف الأولى.

وناقش وكيل الوزارة، ما تم إنجازه بخصوص تفعيل البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية بمدارس الإدارات، وكذلك ما تم تنفيذه بندوة " لا للبلاستيك أحادي الاستخدام " وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تمت مناقشة ما تم تنفيذه بخصوص ندوات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتدخين لعدد 400 مدرسة من مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية للتعليم العام والفني.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مسابقات التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية التي تم تنفيذها على مدار العام الدراسي الحالي، والمراكز التي حصلت عليها المديرية خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشار وكيل الوزارة إلى منفذ السلع الغذائية بالمديرية والإدارات، والذي تم توفير السلع والمواد الغذائية المتنوعة والأدوات المكتبية ولوازم المدارس به على مدار العام، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.