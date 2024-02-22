وحدات متشطبة بالكامل.. خطوات الحجز وأسعار شقق صندوق التنمية الحضرية

يستعد صندوق التنمية الحضرية، لطرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية مخفضة الأسعار في عدد من عواصم المحافظات والمدن الكبري، ضمن مشروع "داره".

وكشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، تفاصيل طرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية مخفضة الأسعار في 8 محافظات.

3 آلاف وحدة سكنية

وأضاف "صديق"، في تصريحات له، أن المرحلة الثانية سوف تشهد 3 آلاف وحدة سكنية جاهزة التشطيب، موضحًا أنه من المقرر طرحها شهر مارس المقبل، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من الطرح التي حققت نجاح غير مسبوق، وتضمنت أيضًا 3 آلاف وحدة.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن هناك سهولة ومرونة من قبل الصندوق في طرح الوحدات السكنية للمواطنين، لافتًا إلى أن أسعار الوحدات لم تحدد بعد بشكل رسمي، ولكن سوف يتم طرح الوحدات بأسعار أقل من سعر السوق، وبأقساط حتى 5 سنوات.

وتابع رئيس الصندوق: "الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية خلال المرحلة الأولى سيكون لهم الأولوية خلال المرحلة الثانية".

الأسعار تبدأ من 760 ألف جنيه

ولفت :أن أسعار شقق مشروع "داره" تتراوح بين 760 ألف جنيه و4 ملايين و640 ألف جنيه، وأنظمة سداد تتمثل في دفع 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، وتقسيط باقي ثمن الشقة على 5 سنوات بدون فوائد.

500 ألف وحدة سكنية في 27 محافظة

وكان قد أعلن صندوق التطوير الحضري، في وقت سابق، طرح مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات، الذي يضم 500 ألف وحدة سكنية جاهزة التشطيب في 27 محافظة مقسمة على مراحل.



طريقة حجز شقق صندوق التنمية الحضرية



خصص صندوق التنمية الحضرية، رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.