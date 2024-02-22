الحكم فى قضية قتل مقاول الاسكندرية بالمؤبد للمتهمين الستة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية بحبس "٦" متهمين بالسجن المؤبد ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات لقيامهم بقتل مقاول عمداومصادرة السلاح الناري والذخيرة والأسلحة البيضاء المضبوطين،

كانت محكمة جنايات الاسكندرية قد أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 15618 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث بعضوية كل منالمستشار عبدالفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب، والمستشار شريف عبدالمقصود، وليد محب سكرتير المحكمة.

وترجع وقائع الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بقيام المتهمينوبحوزتهم سلاح ناري وأسلحة بيضاء بقتل المجني عليه وحيازة محل بالقوة بدائرة القسم حيث أتفق كل من المتهمين ال٦ على تنفيذمخططهم الاجرامى وهم م "ا.ت.م " عامل بيع زيوت «ع.ا.م» بائع مأكولات و«ي.ر.م» صاحب تأجير سيارات و«ن.ع.م» عامل بفندقو«م.م.أ» موظف بشركة و«ع.م.ع» ميكانيكي وذلك لقيامهم بالاستيلاء على محل كائن بعقار المجني عليه «ن.د.ش» مقاول وذلك بإرهابهوالتعدي عليه ومنع أى من المارة من التدخل عن طريق استعراض القوة حتى سقط المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض وعليه فقد تمتحرير محضر بالواقعة وإحالة جميع المتهمين للنيابة حتى أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر