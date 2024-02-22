وزيرة الهجرة: حريصون على تعزيز ثقافة الهجرة الآمنة والتدريب من أجل التوظيف

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، بجمعية صلاح الدين الأيوبي بمدينة الفيوم، وذلك ضمن زيارة وزيرة الهجرة، لمحافظة الفيوم، لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»،

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وسارة مأمون معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي.

واطلعت وزيرة الهجرة، ومحافظ الفيوم، على جهود التدريب والتأهيل بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث يقدم المركز تدريبات متنوعة لنحو 408 مستفيد من أبناء الفيوم، وشملت التدريبات: تطوير أعمال، إلكترونيات القدرة (الكترونيات صناعية)، مقدمة في برمجة CNC ماكينة الخراطة، رولمان البلي، صندوق التروس والمضخات، أساسيات اللحام، تركيبات كهربائية، أساسيات التحكم المبرمج، التحكم الكهربي بدوائر ضغط الهواء، إنتاج منتجات ذكية باستخدام آلة الخراطة، ادارة المشاريع، تصنيع باستخدام CNC ماكينة الفريزة، إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الخراطة، تأهيل وظيفى، تسويق رقمي، الأمن والسلامة المهنية، إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الفريزة، مقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة، الاختبارات الإتلافية للحام، مبيعات، ارشاد وظيفي، كما يقدم المركز جلسات استشارية عن الهجرة لحاملي المؤهلات الفنية، وجلسات استشارية عن الهجرة لحاملي المؤهلات العليا، وشملت التدريبات 403 شاب وفتاة من أبناء الفيوم، بجانب 5 من العائدين من الخارج، ضمن جهود إدماج العائدين في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم.

جهود التدريب

وقالت السفيرة سها جندي، أن المركز يخدم جهود التدريب من أجل التشغيل في السوق المصري والألماني، من خلال ما يقدمه من خدمات تدريب متعددة تستهدف تدريب الشباب المصري في مختلف المحافظات ومنها محافظة الفيوم وفق أعلى معايير التدريب العالمية التي تناسب احتياجات سوق العمل الألمانية والأوروبية.

وتابعت: "أننا نقدم البديل عن الهجرة غير الشرعية، وأصبح أمام كل شاب يرغب في الهجرة فرصة مهمة لأن يسلك الطريق بشكل شرعي ورسمي، وهذا ما يجعل دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والغرف التابعة له، غاية في الأهمية وفرصة هامة يجب على كل الملتحقين به استغلالها أفضل استغلال".

كما عقدت وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم، نقاشاً مع المتدربين، للاطمئنان على أوضاعهم ومدى رضاهم عن التدريبات التي يتلقونها، وأكدت الوزيرة حرصها على تقديم أفضل جودة ممكنة في هذه التدريبات وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد إلى جانب هذه الدورات التدريبية المهمة، حتى يصبحوا مؤهلين بشكل كامل لسوق العمل الألماني والأوروبي.

كما استمعت وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم، لشرح من رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، حول دور الجمعية وأنشطتها وجهودها خاصة أثناء جائحة كورونا، والذي أكد أنها جمعية قائمة بذاتها تغطي نفسها بنفسها وقد خرّجت على سبيل المثال 100 معلمة و40 عاملة، كما تحدث ربيع عن استعدادات الجمعية لشهر رمضان المبارك، ثم دونت وزيرة الهجرة كلمة في دفتر الحضور الخاص بالجمعية وقالت فيها: "سعدت بوجودي في جمعية صلاح الدين الأيوبي بالفيوم والتي تستضيف غرفة المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة للتدريب من أجل التوظيف.. الثقة والمهنية والعمل الجاد والمسئولية المجتمعية هو شعار الجمعية والمزيد من التقدير لجهودها في محافظة الفيوم في جميع المجالات، وأنا فخورة بوجود جمعيات بهذا المستوى، والتي لها ولمجلس أمنائها المزيد من النجاح والتوفيق لخدمة أهالي محافظة الفيوم".

من جهته، أشاد محافظ الفيوم بالتنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومنها جمعية صلاح الدين الأيوبي، في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة، ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أهمية دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في توفير التدريب والتطوير الذاتي للشباب، وتقديم النصح والإرشاد بشأن العمل في مصر وألمانيا، فضلاً عن توفير فرص العمل للعائدين من الخارج وإدماجهم اقتصادياً واجتماعياً، كما يعد المركز مصدراً موثوقاً للمعلومات، بهدف بناء الثقة التي تساعد في الحد من ظاهره الهجرة غير النظامية، عن طريق توفير المعلومات الصحيحة لفرص الهجرة النظامية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتوفير البدائل الإيجابية.

وأشار الأنصاري إلى جهود المحافظة في التوعية والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، موضحاً أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" استهدفت القرى الأكثر تصديراً للهجرة غير النظامية بمركز إطسا، وتلبية متطلبات المواطنين من البنيه التحتية والخدمية بالمركز بشكل عام، وفي قرية تطون بشكل خاص، حيث تم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، مشيراً إلى أنه تم تطوير القرية بشكل كامل، وتحسين بنيتها التحتية، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب وتوفير سبل التمكين الاقتصادي لأهالي القرية، للحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.

كما أكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على أرضها، لزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، والتحول من الاحتياج إلى الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، مضيفاً أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الهجرة، لعرض وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، على المصريين المسافرين للخارج، لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة للمحافظة.

فيما أشار القائمون على المركز المصري الألماني، أن هناك الكثير من الدورات التدريبية التي تم تقديمها للشباب، بجانب الجلسات الاستشارية لحاملي المؤهلات العليا، وخريجي المدارس الفنية والتكنولوجية.

وفي ختام جولتها بغرفة المركز، قالت وزيرة الهجرة: "إننا حريصون على وضع خطط تنفيذية للوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب في الشريحة المستهدفة، ضمن جهود الوزارة للتدريب من أجل التوظيف، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لإتاحة فرص العمل للشباب، وتعزيز ثقافة الهجرة الآمنة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية"، كما قام رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، بإهداء وزيرة الهجرة درع الجمعية تكريما وتقديراً لجهودها.















































