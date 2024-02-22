آخر روشتة لهاني الناظر (شاهد)

تلقى المصريون نبأ وفاة الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، ببالغ الحزن والأسى، وكان الناظر قد عانى من مرض سرطان بيركت بداية من شهر أكتوبر الماضي وتدهورت حالته الصحية مؤخرا.

وتوفي صباح اليوم الدكتور هاني الناظر، وكتب نجل الفقيد، الدكتور محمد الناظر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة اليوم، الخميس، في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجواز مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء في وقت لاحق".

واعتاد الدكتور هاني الناظر، تلقي الاستفسارات الطبية من جمهوره، بمختلف طبقاتهم، والرد عليها في منشورات توعوية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بجانب الظهور كثيرا عبر القنوات التلفزيونية المختلفة مما جعله يشكّل قاعدة جماهيرية واسعة، باعتباره كان مرجعية للكثير من المواطنين، فيما يخص أمراض الجلدية تحديدا.

آخر وصايا الدكتور هاني الناظر

وعلى الرغم من حالته الصحية المتأزمة، إلا أن الدكتور هانى الناظر حرص على إفادة متابعيه بخبرته الصحية، والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الأمراض الجلدية، وغيرها.

وكانت آخر وصايا الدكتور الراحل هانى الناظر، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، نصائح للأمهات حول كيفية الحفاظ على شعر أطفالهن في برودة الجو القارس، يوم 20 يناير الماضي.

وقال: "استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا أنصح بالآتي:

أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، ثانيا لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات مرتين أسبوعيا.. وثالثا لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعيا.. رابعا يمكن عمل خليط متساو من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوى من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معا.. وكل ما سبق ينطبق على الكبار أيضًا".



ويعرف الدكتور هاني الناظر بتفانيه الطبي وتفاعله الكبير مع المرضى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حيث كان يلقبه متابعوه بـ"طبيب الإنسانية".



وولد "الناظر" في عام 1950 وحصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة عين شمس عام 1981، وحصل على العديد من الشهادات العلمية والتخصصات في مجال الطب، بما في ذلك دكتوراه في النباتات الطبية والأمراض الجلدية.

وشغل مناصب مهمة مثل رئيس المركز القومي للبحوث وأستاذ باحث في عدة جامعات، كما أجرى العديد من الأعمال الخيرية والكشوفات المجانية للمحتاجين.