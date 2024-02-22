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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ14

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد تسليم 230 ألف وحدة ضمن الإعلان الرابع عشر أو المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وبحسب “مي عبد الحميد”، في تصريحات صحفية لها، فإنه من المقرر تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر بداية أبريل المقبل، مشيرة إلى أن 250 ألف وحدة سكنية الآن تقع في مراحل الإنشاء المختلفة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بتوفير سكن للطبقات الأولى بالرعاية وتستحق دعم الدولة منذ عام 2014، موضحة أنه تم طرح 17 إعلانًا منذ انطلاق البرنامج حتى الآن، والإقبال متفاوت فالإعلان الأول لم يكمل 10 آلاف طلب، الآن أصحبت الإعلانات عليها 550 ألف طلب.

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