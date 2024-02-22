تفاصيل اجتماع المجتمعات العمرانية مع رؤساء أجهزة 6 مدن جديدة (شاهد)

ترأس المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، رئيس الوحدة المركزية المشكلة بالهيئة، لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، وذلك للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

جاء ذلك بحضور كلًا من المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنميه وتطوير المدن، المهندس أحمد على، الدكتور حسن الشوربجي، مساعدا نائب رئيس الهيئه لقطاع الشئون العقارية والتجارية، المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، الدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بالهيئة، مقرر الوحدة.

وكلًا من رؤساء أجهزة المدن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديده، المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، الاجتماع بمشاهدة العرض التقديمي عن 6 مدن جديدة منها "الشروق -العبور الجديدة - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد – السادس من أكتوبر – أكتوبر الجديدة"، متضمنًا الموقف الحالي والجهد السابق منذ عمل الوحده وكذلك ناقش نقاط جدول الأعمال، موجهًا بضرور إعداد جدول زمني لكل مدينة لإنهاء أعمال المرافق بالمناطق المضافة.

وأشاد نائب رئيس الهيئة، عقب العرض، بالتطور الملحوظ بملف تقنين الأراضي، في إطار عمل الوحدة المركزية التى يسرت خطوات تقنين الأراضي، موجهًا ببذل مزيد من الجهد لدفع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، مع التأكيد على المتابعة الأسبوعية من اللجان الفرعيه بالمدن، وتناول أيضًا الاجتماع الاستماع لرؤساء المدن.

وقال رئيس مدينة الشروق، إنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ورصد أى تغيرات لحركة البناء لمنع المخالفات البنائية بهدف تحقيق التنمية الحضارية المطلوبة طبقًا للمخططات المعتمدة، مشيرًا إلى أنه جار الإعداد والتجهيز للقرعة الثانية لتسكين الأراضي.

ونوه المهندس عبد المطلب ممدوح، في ختام اجتماع الوحدة، بأنه هناك تواصل دائم مع اللجان الفرعية بالمدن للمساعدة في أي وقت لإنجاز الأعمال بهدف سرعة الانتهاء على الوجه الأمثل والمساهمة في تحقيق التنمية بمناطق الامتداد للمدن العمرانية الجديدة.