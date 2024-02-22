الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحان معرض "أهلا رمضان"

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء أ. ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، معرض "أهلا رمضان" الكائن أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام أمام بنزينه موبيل، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار الشريف، إلى حرص المحافظة لإقامة المزيد من معارض أهل رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، مثمنًا جهود الدولة المصرية من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن المعرض يضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 10 % إلى 20 %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وأشار إلى أنه يوجد متابعة يومية من مديرية التموين على السلع الغذائية بكافة أحياء المحافظة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات على أتم الاستعداد لتلقي أي بلاغات وسيتم التعامل مع المقصرين بكل حزم.

من الجدير بالذكر، يشارك في معرض "أهلا رمضان" هذا العام بالإسكندرية مجموعة من الشركات المساهمة وهي: البركة لتصنيع وتوريد اللحوم والمواد الغذائية، الأسواني للمنتجات الأسوانية، الشركة الوطنية للزراعات، المستخلصة للزيوت، شركة بيف للمجمدات، مكرونة لمتنا، المنوفي ماركت، بندق ماركت، عطاره ماضي، تمور الواحة، هريسة إبراهيم الغفير، توب للمياه الغازية، بيض طازج، معرض أمير للفوانيس.

جاء ذلك بحضور، الدكتور احمد جمال نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و عزة سعد رئيس حي وسط