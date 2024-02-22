أسعار الدواجن اليوم الخميس للمستهلك

شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، استقرارًا، إذ سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 105 جنيهات بالنسبة لسعر المستهلك في السوق المصرية.

وتواصل «بوابة الوفد الإلكترونية» حرصها الدائم على رصد أسعار الدواجن اليوم بشكل يومي، والتي جاءت على النحو التالي:

الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم لتصل إلى 105 جنيهات للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما ثبت سعر الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 140 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار البانيه

وسجلت أسعار البانيه استقرارًا لتصل لنحو 220 جنيهًا للكيلو.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.

