الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمود العسيلي يطرح "عيني شايفة فيكي"

محمود العسيلي
محمود العسيلي

طرح الفنان محمود العسيلي، أجدد أعماله الغنائية بعنوان “عيني شايفة فيكي”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

 

أغنية عيني شايفة فيكي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، ألحان محمود العسيلي وتوزيع أمين نبيل.

آخر أعمال محمود العسيلي

يشار إلى أن طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مين كان يصدق"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

 

أغنية "مين كان يصدق" لـ محمود العسيلي، كلمات فلبينيو، ألحان العسيلي، وتويع وميكس وماستر: علي فتح الله، والكليب إخراج سلمى عامر.

 

كلمات أغنية مين كان يصدق

وجاءت كلمات الأغنية: "لا كان بعيد أصله خايف يتقسم، يا جميلة ليه رجعتينا، لسهرنا وطول ليالينا، خدتي ذنبي قلبي ولع نار، خلتيني احب الدنيا، واسمع المزيكا تاني، مين كان يصدق ده، مش ممكن لا لا لا هو فيه حد النهارده، يعرف يصد الجمال ده، فيه حد يعرف ده، مش ممكن لا لا لا".

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