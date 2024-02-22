ندوة توعية بالإسعافات الأولية لأعضاء أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية

نفذت مديرية الشباب والرياضة "إدارة الشباب" برنامج دعم أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وفقًا لخطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والمتضمنة تنفيذ الندوات التوعوية والورش الحرفية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تناولت الندوة موضوع الإسعافات الأولية والمنفذة بمركز شباب أسنيت بعدد مستفيدين ٥٠ فتاة، ألقت الندوة الدكتورة أية شفيق طبيبة بالوحدة الصحية، والتي تناولت الإسعافات الأولية والإجراءات الواجب اتباعها في حالات الجروح والإغماء والحروق.

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن خطة أندية الفتاة يتم تنفيذها خلال الفترة من ١/٢٥ حتى ٣/١٥ ويتم خلالها تنفيذ مشروعات (الورش الحرفية --الندوات التوعوية).