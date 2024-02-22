محافظ القليوبية يستقبل قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر

استقبل اليوم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر محملة بنحو 413 طنًا من المواد الغذائية الجافة ليتم توزيعها على 170 ألف مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في عدة مراكز منها بنها وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر والقناطر الخيري وشبرا الخيمة والخانكة والعبور والخصوص في محافظة القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين وفي مقدمتهم المرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع الجمهورية.

وأشار الهجان إلى أنه قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم وتحصل كل أسرة على كرتونة 12.5كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز و3 كيلو مكرونة و2 كيلو سكر وعبوة زيت، وعبوة شاي ونصف كيلو فول تدميس وكيلو بلح بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.