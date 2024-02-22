عبدالناصر زيدان يهاجم رئيس ميدياما بعد رفضه تأجيل مباراة الأهلي

هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، رئيس نادي ميدياما الغاني، بعدما رفض تأجيل مباراة الأهلي في أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، بسبب أزمة الطائرة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى كوماسي أخيرا بعد رحلة شاقة بدأت عصر أمس الأربعاء.

وأعلن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادث في مطار أكرا تسبب في عدم مقدرة الطائرة على السفر إلى كوماسي وبالتالي تأخر وصول الفريق.

وقال زيدان، في تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن رئيس ميدياما الغاني توني أوبين، رفض تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي 24 ساعة لأن المسافة بين كوماسي وأكرا 40 دقيقة فقط.

وأضاف، هذا الشخص "بارد"، لأن لابد أن يقدر الأزمة الطارئة التي طرقت على بعثة الأهلي خلال الساعات الماضية.

وأكمل، بالرغم من كل الأزمات إلا أن الأهلي قادر على تخطي عقبة ميدياما بما لديه من خبرات قارية كبيرة.