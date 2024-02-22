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المقاومة بلبنان تقصف تجهيزات تجسسية في "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة
الخميس 22 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية تنشر مشاهد لطائرة كود كابتر التجسسية الإسرائيلية بعد السيطرة عليها

طائرة كود كابتر التجسسية
طائرة كود كابتر التجسسية الإسرائيلية بعد السيطرة عليها

نشرت المقاومة الفلسطينية كتائب شهداء الأقصى، مشاهد للطائرة المسيّرة كواد كابتر التي سيطرت عليها كتائب الأقصى خلال تنفيذها مهمة استخبارتية في قاطع شرق غزة.

على جانب آخر، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال استهدف عددًا من المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، وأسفر عنه عشرات الشهداء والإصابات.

 

واستهدف جيش الاحتلال مشغلاً لوكالة "أونروا" بجوار محطة تمراز في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عنه شهداء وجرحى استهداف .

 

 

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