إفتتاح ثاني معارض أهلًا رمضان بمركز الوقف شمال قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، ثاني معارض أهلا رمضان للسلع الغذائية بشارع الدندراوية بمدينة الوقف، شمال قنا.

قال المحافظ، إن المعارض هدفها توفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

رافق المحافظ، حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وحسن محمد القط مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ قنا، ومرافقوه أقسام المعرض التى تضم كافة السلع الغذائية والاساسية، والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الاسواق الخارجية.

كما التقى ببعض الأهالى واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض و مدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وبيّن المحافظ،، إنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وحث المحافظ، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.

ونبه إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء.

ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.

وكان المحافظ قد افتتح أمس الأربعاء، أول معارض أهلا رمضان بمدينة قنا، ومن المقرر أن يبلغ عدد المعارض فى المحافظة 9 معارض.