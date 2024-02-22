جهاز حماية المستهلك يطلق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024

أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، تُعد خطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز، كما يتناول الدليل علي محتويات عدة منها:

(حقوق المستهلك الأساسية - الفاتورة - سياسة الاستبدال والاسترجاع)

- نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية.

- نصائح وإرشادات عند شراء أجهزة الهواتف المحمولة.

- نصائح وإرشادات عند الشراء عبر الإنترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.

- العقارات (التايم شير - رسوم التنازل - الإعلان عن وحدات دون ترخيص).

- نصائح وإرشادات عند شراء السيارات.

- دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.

- طرق التقدم بشكوى وعناوين فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.

يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، أنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.

وقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى 13 سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018 ،كما أصدر السيد الدكتور مصطفى مدبولى اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.

ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وإتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.

- الجهاز يختص بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.

- وتجدر الإشارة إلي أن حقوق المستهلك الأساسية هي:

1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.

2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.

3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.

4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية .

5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .

6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة .

- وعلي جانب آخر، يحتوي الدليل علي أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها :

- الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل (الضرائب – الرسوم .....)

- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك.

- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي (للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة ال 14 يومًا دون إبداء أسباب شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال ال 30 يومًا إذا شابها أحد عيوب الصناعة).

- ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن آية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/