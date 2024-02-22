وزير الاتصالات يبحث مع نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية أوجه التعاون

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وفد من البنك الدولى برئاسة جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية؛ حيث ناقش اللقاء أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى خاصة فى مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تشمل 3 محاور وهى التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمى، وتستند على ركيزتين هما الإطار التشريعى، وتطوير البنية التحتية الرقمية فى ربوع الوطن بشقيها الثابت والمحمول؛ موضحا أبرز ما حققته مصر فى مجال التحول الرقمى والتى من أبرزها إطلاق منصة مصر الرقمية التى تضم حاليا قرابة 170 خدمة حكومية يتم اتاحتها لكافة المواطنين من خلال منافذ متعددة تشمل الى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول ومركز اتصال ومكاتب البريد؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية، مضيفا أن مصر حققت قفزة فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر صعودا من التصنيف B فى 2020 ومن التصنيف (C) فى 2018.

وأشار طلعت إلى أنه يتم التوسع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية وتشمل مشروع استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية وتوصيل الفايبر للمنازل، ومشروع آخر لربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية كما يتم تنفيذ مشروع لنشر كابلات الألياف الضوئية فى قرى مبادرة حياة كريمة بهدف توفير خدمات الانترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن؛ مضيفا أنه تم البدء فى 2019 فى تنفيذ مشروع لرفع كفاءة خدمات الانترنت والذى أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت لاكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 62.94 ميحابت / ثانية في يناير 2024، حيث تحتل مصر المركز الأول فى متوسط سرعة الانترنت الثابت فى أفريقيا مقارنة بالمركز 40 فى مطلع 2019؛ منوها إلى أنه تم إتاحة خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى حيث حصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس.

وأضاف طلعت أنه يتم التوسع فى إطلاق البرامج التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من المتخصصين لتأهيلهم لسوق العمل المحلى وتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى مصر وتنمية صناعة التعهيد؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لدعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال؛ منوها إلى منهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستند على التعاون المشترك مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات؛ لافتا إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، ويتم العمل حاليا على إصدار قانون معنى بتصنيف وتبادل البيانات.

أشاد جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية بالتقدم الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية فى مجالات بناء القدرات الرقمية، ومشروعات نشر خدمات الاتصالات والانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات الرقمية؛ معربا عن تقديره للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى التى تمتد على مدار سنوات؛ مؤكدا أهمية استكمال العمل المشترك والبناء على الخبرات الحالية خاصة فى مجالات التحول الرقمى ودعم جهود الرقمنة.

واستعرض جوانجزى شين الخطط المستقبلية للبنك الدولى لتسريع عمليات نشر خدمات الاتصالات؛ مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة من التجربة المصرية ونشرها فى دول أخري؛ مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم فعالية سيتم من خلالها استعراض تجارب الدول فى مجال التحول الرقمى من أجل تبادل الخبرات بهذا المجال.

هذا وقد بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون المستقبلى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى فى مجالات دعم البنية التحتية الرقمية فى المناطق الحضرية، واستكمال العمل فى مشروعات التعاون فى مجال التحول الرقمى والبنية التحتية ذات الصلة.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

ومن جانب وفد البنك الدولى؛ ستيفان جمبرت المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن بالبنك الدولى، وبول نومبا اوم المدير الإقليمى لإدارة البنية التحتية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ليون بياو مدير برنامج البنية التحتية فى مصر وجيبوتى واليمن، والدكتور زكى خورى اخصائى أول التنمية الرقمية.