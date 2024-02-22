"سيستم " طارق لطفي والفيشاوي في 7 دول عربية

بدأ اليوم الخميس 22 من فبراير عرض فيلم "السيستم"، بطولة طارق لطفي واحمد الفيشاوي، بدور العرض السينمائي في في 7 دول عربية، وذلك بعد طرحه في مصر منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، حيث سيعرض في 227 دار عرض عربية في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين والعراق حيث سيعرض في 51 دار سعودية، و30 دار إماراتيه، و17 كويتية، 11 دار عرض بقطر، و7 دور عرض في كل من العراق والبحرين، وأخيرا 4 دور عرض بسلطنة عمان.

واكد منتج الفيلم كريم الشربيني، ان الفيلم سيعرض خلال الفترة القادمة أيضا في الأردن ولبنان وسيتم الاعلان عن التفاصيل الخاصة بهما لاحقا.



فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب.

بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت، من بطولة طارق لطفي، واحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، ويعد أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.