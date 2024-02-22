"التدخين وأثره على مرضى الأيدز" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات التوعوية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وخلال ذلك، شهدت مدرسة فله الاعدادية بنين محاضرة بعنوان "التدخين وأثره على مرضى الإيدز"، بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم، تحدث فيها المراقب الصحي عادل شحاته عن مما تتكون السيجارة، ومكوناتها السامة القاتلة مثل الزرنيخ والقطران والنيكوتين، وما يسببه التدخين من أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة، وأمراض القلب، كما يسبب أضرارا صحية بالعين وقد يؤدي للعمى فى بعض الأحيان، والعجز الجنسي، وقد يؤدي أيضا إلى الوفاة، كما أن مرضى الإيدز أكثر عرضه لمضاعفات التدخين لمناعتهم الضعيفة.

ورشة لتعليم أساسيات الرسم بالألوان الخشب والتظليل بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة لتعليم أساسيات الرسم بالألوان الخشب والتظليل، نفذتها أسماء فريد مسئول الفنون التشكيلية، كما يواصل مسرح مجلس مدينة الفيوم تقديم العرض المسرحي "مركب بلا صياد" للفرقة القومية المسرحية بالفيوم والذي يستمر حتى يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير، العرض تأليف "أليخاندرو كاسونا"، ترجمة محمد الأمين محمد، وإخراج أحمد السلاموني.

العرض بطولة إبراهيم الديب، جيهان رجب، ضياء الجداوى، هدية السواح، محمد وريبي، علياء بدوي، ديانا أمين، شنودة ملاك، بمشاركة عدد من الوجوه الشابة وهم: يوسف حسن، زياد أشرف، طارق كمال، محمد شريف، ماريا يسي، كارين نعيم، ندى أحمد، يوسف ميسي، ياسمين مصطفي، يارا أحمد، ديكور وملابس مروان إيهاب، ملابس شهد سيد، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، كيروجراف علاء لؤي، تنفيذ ديكور عادل ربيع وشروق محمد، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد صلاح حامد، مساعد مخرج ميرنا عماد وضياء الجدوى، مخرج منفذ حسين محمود.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.