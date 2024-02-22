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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تحرر بابيدا على محور دونيتسك

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة بابيدا على محور دونيتسك.

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قرية بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت الألوية الهجومية الأوكرانية "92"، و"79" المحمول جوا، واللواء الأوكراني الجوي "46" في مناطق نوفوميخيلوفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

 

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 410 جنود، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، ومدفع من طراز "كراب" و"بوهدانا"، ومدفع هاوتزر "دي 20"، ومدفع "غفوزديكا".

 

وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" نتيجة للأعمال النشطة، أضرارا بالنيران بوحدات لواء المشاة "58" التابع للقوات الأوكرانية، واللواء الأوكراني "128" في مناطق نوفودونيتسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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