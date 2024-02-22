تشييع جثامين ضحايا حادث أتوبيس الطلبة بالجامعة الروسية وبدر

شُيع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، جثامين 5 طلاب وسائق، لقوا مصرعهم في حادث بطريق جنيفة السويس صباح أمس، أثناء توجههم إلى مقر دراستهم بالجامعة الروسية وبدر، وذلك في جنازات شعبية مهيبة، وتم موارتهم الثري بمقابر عائلتهم وسط حالة من الحزن الشديد، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووقع الحادث إثر تصادم أتوبيس خاص مع سيارة نقل بطريق جنيفة السويس، والاتوبيس كان يقل طلابا من قرى ديرب نجم والطيبة ومدينة القنايات بمحافظة الشرقية، أثناء توجههم إلى مقر دراستهم جامعتي الروسية وبدر بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، ووصل عدد وفيات طلاب جامعة بدر من الطلاب إلى 5 حالات بالإضافة إلى السائق، وعدد المصابين إلى 9 طلاب من الجامعة.

بينهم 4 طلاب وتم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وبالعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثث، وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وتكثيف التحريات حول الحادث، والتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث، وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارتين للسير على الطريق من عدمه.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، توفير كافة سبل الرعاية الطبية الكاملة لمُصابى حادث أتوبيس جامعتي بدر والروسية، واطمأن بنفسه عن تواجد كل الطاقم الطبى والتمريضي، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن على استقرار حالة المصابين، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشفاء العاجل، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وقال رئيس الجامعة، أن حالات الإصابات الناتجة عن الحادث انتقلت إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، حيث استقبلت مستشفى العاشر من رمضان حالة واحدة بالعناية المركزة، وتم تحويل 5 حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، و 4 حالات منها تتلقى العلاج بقسم العظام، وحالة بقسم الرمد.

يشار إلى محافظ الشرقية، قام أمس بزيارة المستشفى اطمأن خلالها على المصابين، وأطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والتي تبين إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين واشتباه بنزيف بالمخ والبطن، وجميعهم تحت الملاحظة الطبية ليوجه المحافظ؛ إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى الا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأصدر محافظ الشرقية توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف الإعانات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعياً المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب بالزقازيق، إلى أن مستشفيات جامعة الزقازيق، شكلت فور علمها بالحادث فرقا طبية متخصصة للتعامل مع المصابين بالزقازيق والعاشر من رمضان، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة التى تتطلبها مثل هذه الحوادث ومن جاهزية العنايات المركزة وغرف العمليات وبنك الدم، وأجهزة الأشعة والمعامل والأدوية والمستلزمات وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة فى كل التخصصات المطلوبة.

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