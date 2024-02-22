جهاز المنصورة الجديدة يعلن طرح 7 محلات تجارية وصيدلية للبيع

أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، عن طرح عدد (۷) محلات تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح من ١٩ م٢ إلى ٢٥٤٠)، بالسوق التجارى بمركز خدمات عمارات سكن مصر بالمرحلة الأولى بالمدينة.



وبحسب ما جاء في بيان صادر عن جاهز مدينة المنصورة الجديدة، فان البيع في المزاد العلني بالشروط الآتية: