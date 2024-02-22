جهاز المنصورة الجديدة يعلن طرح 7 محلات تجارية وصيدلية للبيع
أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، عن طرح عدد (۷) محلات تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح من ١٩ م٢ إلى ٢٥٤٠)، بالسوق التجارى بمركز خدمات عمارات سكن مصر بالمرحلة الأولى بالمدينة.
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن جاهز مدينة المنصورة الجديدة، فان البيع في المزاد العلني بالشروط الآتية:
- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظیر سداد مبلغ (۲۹۹ ج) مائتان وتسعة وتسعون جنيها لكل محل أو الصيدلية.
- تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز، يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/٤/١٤.
- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (۵۰۰۰۰ج) خمسون ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (۱۰۰۰۰۰ج) مائة ألف جنيه، للصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.
- يتم استكمال سداد (نسبة %١٠+١ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء ( من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
- وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
- الباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.
- يمكن للسادة الراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.
- يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).