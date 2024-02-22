عاجل
رسميًا.. حبس لاعب برشلونة 4 سنوات ونصف
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز المنصورة الجديدة يعلن طرح 7 محلات تجارية وصيدلية للبيع

محلات تجارية للبيع
محلات تجارية للبيع

أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، عن طرح عدد (۷) محلات تجارية،  وصيدلية، بمساحات تتراوح من ١٩ م٢ إلى ٢٥٤٠)، بالسوق التجارى بمركز خدمات عمارات سكن مصر بالمرحلة الأولى بالمدينة.


وبحسب ما جاء في بيان صادر عن جاهز مدينة المنصورة الجديدة، فان البيع في المزاد العلني بالشروط الآتية:

  • تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظیر سداد مبلغ (۲۹۹ ج) مائتان وتسعة وتسعون جنيها لكل محل أو الصيدلية.
  • تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز، يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/٤/١٤.
  • يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (۵۰۰۰۰ج)  خمسون ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
  • يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (۱۰۰۰۰۰ج) مائة ألف جنيه، للصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.
  • يتم استكمال سداد (نسبة %١٠+١ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء ( من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
  • وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
  • الباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.
  • يمكن للسادة الراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.
  • يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).
     

مواد متعلقة

الإسكان: 70% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة

آخر مستجدات وحدات مشروع جنة 2 بمدينة الشيخ زايد

نائب وزير الإسكان يزور محطتي معالجة الصرف الصحى والحماة المتطورة بلندن.. صور

وزير الإسكان: إعفاء 70 % من غرامات التأخير حال سداد متأخرات الوحدات والمحال والأراضي

انعقاد الجمعيات العامة لـ5 شركات تابعة للقابضة للمياه عبر تقنية الفيديوكونفراس

تفاصيل بيع محال تجارية وصيدلية ومخبز وقطع أراض بنشاط ورش بمدينتي بدر والشروق

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم.. اعرف المواعيد والأماكن

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق الداخلية بدمياط الجديدة
الجريدة الورقية