الأيام البيض لشهر شعبان.. فضلها وسبب تسميتها

الأيام البيض لشهر شعبان.. يعد شهر شعبان من أفضل الشهور عند الله عزوجل، حيث كان رسولنا الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم"، يصوم شهر شعبان نظرًا لأنه تُرفع فيه الأعمال، فكان يحب أن يُرفع عمله وهو صائم.

سبب تسمية شعبان بهذا الاسم

وقد سُمي شهر شعبان بهذا الاسم نظرًا لأن القبائل العربية تتشعب فيه للبحث عن الماء لرعيهم وإقامتهم، وكان العرب ينتشرون فيه لطلب القتال بعد أن امتنعوا عنه في الأشهُر الحُرُم، وتحديدًا في شهر رجب الذي يسبقه.

موعد الأيام البيض

والأيام البيض يكون موعدها أيام 13 و14 و15 من كل عام هجري، والتي سُميت بذلك نظرًا لأنها الليالي التي يكون فيها القمر بدرًا وفي كامل استدارته وبياضه، فالبياض لوصف الليالي وليس الأيام.

كما تعد ليلة النصف من شعبان من الأيام البيض، والتي لها فضل كبير،حيث قال النبي "صلى الله عليه وسلم": "يَطَّلِعُ الله إلى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»، رواه الطبرانى، وصححه ابن حبان

وفي حديث علي بن أبى طالب كرَّم الله وجهه، عن النبى "صلى الله عليه وآله وسلم" قال"إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا من مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا من مُبْتَلى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْر رواه ابن ماجه.

فضل الصيام

الوقاية من نار جهنم ففيها تكفير الخطايا وغفران للذنوب

التقرب إلى الله تعالى

الأعمال المستحبة

الصيام

قراءة القرآن

ذكر الله

قيام الليل

الصدقة

الاستغفار