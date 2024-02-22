مخاطر الفساد وأثره على الفرد والمجتمع "ندوة توعوية لإتحاد أزهر الغربية

عقد مكتب الأنشطة الطلابية، بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، ندوة توعوية وتثقيفية، ضمن فعاليات مؤتمر إتحاد طلاب معاهد الغربية الأزهرية، بعنوان مخاطر الفساد على الفرد والمجتمع وسبل حماية أبنائنا، برعاية فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد عويس، مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، ويأتي اللقاء برعاية وحضور الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

كما حضر اللقاء سيد فضل، مدير الإدارة التعليمية بطنطا، ايهاب زغلول، المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية، ومحمد نعمان، إدارة المعلومات والتوثيق بالمنطقة الأزهرية.

ونفذ اللقاء إدارة رعاية الطلاب، أحمد رضوان، و السيد غيط، وأماني إبراهيم، و أشرف النويهي مسئولى النشاط الطلابي برعاية الطلاب، في إطار الجهود التوعوية المشتركة لتوجيه وارشاد الطلاب والطالبات بمعاهد الغربية الأزهرية بالسلوكيات والمفاهيم الصحيحة والإتحاهات الإجتماعية الرشيدة.

وأشار الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية الي أن الإسلام قد اهتم بالقيم الأخلاقية بدعوة المؤمنين إلى مكارم الأخلاق لما في ذلك من رفعة وعلو منزلة، ومن الآثار الحسنة لمكارم الأخلاق حفظ الإنسان من الانحراف النفسي والاجتماعي، وضبط التصرفات مما يحقق حياة آمنة مطمئنة، تدعو إلى مسالك الخير والبعد عن الشر والفساد، فالدين المعاملة ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة فقد كانت حياته ومعاملاته قدوة ومثل صالح للعاملين وعلم الناس الصفات الحميدة التي تجسد المحبة والإخاء و الترابط بين الناس بما يحقق للمجتمع استقراره وكيانه(لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) قال ﷺ «أدّبني ربي فأحسن تأديبي»، وقد جاء في القرآن الكريم آيات وتعاليم ونواهىﷺ فكان عليه الصلاة والسلام يعيها ويعمل بها ويتجنب النواهي ويتبع الأوامر.

واكد مدير عام وعظ الغربية على أهمية تقدير العلم فمتى أعطي العلم حقه والعلماء منزلتهم فهذا دليل على التقدم والرقي الحضاري الذي هو من علامة التنمية الصحيحة و تقدير المعلم فحب الطالب لمدرسته ومعلميه من أهم العوامل في نجاح .